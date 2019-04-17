عبد المهدي يصل السعودية في زيارة تستغرق يومين

وصل رئيس الحكومة العراقية، عادل عبد المهدي، اليوم الأربعاء، إلى العاصمة السعودية الرياض في مستهل زيارة للمملكة تستغرق يومين.

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وذكر بيان لمكتب عبد المهدي أن "وفدا كبيرا ضم وزراء النفط والمالية والخارجية والتخطيط والتجارة والتعليم العالي والبحث العلمي والزراعة والشباب والرياضة والصناعة والمعادن والكهرباء والنقل، رافقوا رئيس الحكومة في زيارته".

وأشار إلى أن "الوفد ضم أيضا عددا من المسؤولين الحكوميين والنواب والمحافظين والمستشارين ورؤساء الهيئات ورجال الأعمال، إضافة إلى السفير العراقي لدى المملكة".

المصدر: RT