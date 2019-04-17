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مخاوف إسرائيلية من سكة حديد تربط سوريا بإيران

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مخاوف إسرائيلية من سكة حديد تربط سوريا بإيران
sana
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أعربت مصادر أمنية إسرائيلية عن قلقها إزاء سكة القطار التي تم الإعلان عن مشروعها مؤخرا بين إيران والعراق وسوريا وصولا إلى المتوسط.

ووفقا للقناة العبرية الثانية، فإن الحديث يدور عن مرحلة جديدة في إحكام القبضة الإيرانية على المنطقة، حيث أن هناك مخاوف إسرائيلية من استغلال هذه القطارات لنقل الأسلحة للـ"نظام السوري" وحزب الله.

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وفي وقت سابق، ذكر مصدر في وزارة النقل السورية، أن العمل مستمر لربط السكك الحديدية في سوريا والعراق وضم إيران إليه وصولا إلى الصين في مشروع قديم واستراتيجي توقف خلال الأزمة السورية.

وأضاف المصدر أن ممثلين عن سوريا والعراق وإيران بصدد الاجتماع لتحديد الخطوات التنفيذية لمشروع ربط الموانئ السورية على البحر المتوسط بإيران عبر العراق.

ونقلت صحيفة الوطن السورية عن المصدر قوله، إن هناك تفاهمات مع الجانب الصيني ليشارك في هذا المشروع، ليصبح رديفا لطريق الحرير وتستفيد منه سوريا والعراق وإيران والصين وباكستان وغيرها.

المصدر: وكالات

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