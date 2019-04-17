ترحيل البشير وقيادات حزبه إلى سجن كوبر المشدد في الخرطوم

أكد مراسل RT في الخرطوم نقل الرئيس المخلوع عمر البشير وقيادات حزبه بمن فيهم رئيس البرلمان المنحل إبراهيم أحمد عمر المعتقل اليوم فور عودته من قطر، إلى سجن كوبر المشدد في الخرطوم.

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وذكر مراسلنا أن عبد الله البشير شقيق الرئيس المخلوع، وجمال الوالي القيادي في حزب المؤتمر، وعددا من قادة كتائب الظل وضعوا في سجن كوبر، وأنه جار نقل آخرين إلى هذا السجن الأكبر والأشد حراسة في البلاد.

ونشرت صحيفة "آخر لحظة" على صفحتها الأولى عنوانا بالعريض يقول "البشير في سجن كوبر"، فيما أفادت صحيفة "التيار" باعتقال مجموعة كبيرة من قيادات حزب المؤتمر الوطني أمس وإحالتهم إلى سجن كوبر.

وبين أبرز المعتقلين وفق الصحيفة، "عبد الرحمن الخضر والي ولاية الخرطوم الأسبق، ووالي الخرطوم رجل الأعمال الشهير جمال الوالي، ووزير الدفاع الأسبق الفريق أول ركن عبد الرحيم محمد حسين".

وأفادت صحيفة "الراكوبة" السودانية بأن السلطات اعتقلت رئيس البرلمان المنحل إبراهيم أحمد عمر في مطار العاصمة الخرطوم، وذلك فور عودته من العاصمة القطرية الدوحة، وأشارت إلى أنه تم إغلاق حساب البرلمان المالي في البنك المركزي.

ويضم سجن "كوبر" 14 قسما، منها قسم المحكوم عليهم بالإعدام، وقسم لأرباب السوابق، وآخر لذوي الأحكام الطويلة والقصيرة، وأقسام أخرى للمنتظرين وقسم للمعاملة الخاصة لكبار الموظفين الذين يدينهم القضاء بأحكام سجن وقد تم إلغاء هذا القسم في العهد الحديث.

أما القسم السياسي فقد ظل هو الأشهر على الإطلاق لارتباط سجنائه أو المعتقلين فيه بتقلبات الحكم في السودان.

المصدر:RT