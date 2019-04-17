أفادت صحيفة "الراكوبة" السودانية بأن السلطات اعتقلت رئيس البرلمان المنحل إبراهيم أحمد عمر في مطار العاصمة الخرطوم، وذلك فور عودته من العاصمة القطرية الدوحة.

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وقالت الصحيفة إن السلطات تحفظت على رئيس البرلمان السابق، ووضعته تحت الإقامة الجبرية بمنزله في أم درمان.

كما أشارت إلى أنه تم إغلاق حساب البرلمان المالي في البنك المركزي.

المصدر: "الراكوبة"



