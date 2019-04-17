صحيفة: اعتقال رئيس البرلمان السوداني المنحل فور عودته من قطر
alnilin.com
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أفادت صحيفة "الراكوبة" السودانية بأن السلطات اعتقلت رئيس البرلمان المنحل إبراهيم أحمد عمر في مطار العاصمة الخرطوم، وذلك فور عودته من العاصمة القطرية الدوحة.
وقالت الصحيفة إن السلطات تحفظت على رئيس البرلمان السابق، ووضعته تحت الإقامة الجبرية بمنزله في أم درمان.
كما أشارت إلى أنه تم إغلاق حساب البرلمان المالي في البنك المركزي.
المصدر: "الراكوبة"
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