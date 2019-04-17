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روما تغلق موانئها في وجه قوارب المهاجرين تفاديا لإرهابيي ليبيا

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روما تغلق موانئها في وجه قوارب المهاجرين تفاديا لإرهابيي ليبيا
Globallookpress Mateusz Wlodarczyk
وزير الداخلية الإيطالي ماتيو سالفيني
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اعتبر وزير داخلية إيطاليا ماتيو سالفيني أن الفوضى في ليبيا زادت من خطر اندساس الإرهابيين في قوارب المهاجرين القادمين من ليبيا إلى إيطاليا، وجعلت مرافقتهم المهاجرين أمرا "مؤكدا".

وقال سالفيني في مقابلة إذاعية اليوم الأربعاء: "تسلل الإرهابيين الإسلاميين لم يعد خطرا وإنما أصبح أمرا مؤكدا، ومن واجبي أن أكرر أننا لن نسمح برسو السفن على الشواطئ الإيطالية".

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ويشهد الوضع الأمني والإنساني في ليبيا تدهورا حادا منذ مطلع الشهر الحالي عندما شنت قوات "الجيش الوطني الليبي" بقيادة خليفة حفتر هجوما على العاصمة طرابلس حيث حكومة الوفاق الوطني المنافسة برئاسة فايز السراج.

المصدر: رويترز

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