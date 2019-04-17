روما تغلق موانئها في وجه قوارب المهاجرين تفاديا لإرهابيي ليبيا

اعتبر وزير داخلية إيطاليا ماتيو سالفيني أن الفوضى في ليبيا زادت من خطر اندساس الإرهابيين في قوارب المهاجرين القادمين من ليبيا إلى إيطاليا، وجعلت مرافقتهم المهاجرين أمرا "مؤكدا".

وقال سالفيني في مقابلة إذاعية اليوم الأربعاء: "تسلل الإرهابيين الإسلاميين لم يعد خطرا وإنما أصبح أمرا مؤكدا، ومن واجبي أن أكرر أننا لن نسمح برسو السفن على الشواطئ الإيطالية".

In Libia ci sono migliaia di terroristi islamici: il rischio di infiltrazioni sui barcomi è una certezza. Per questo serve FERMEZZA, ribadire che in Italia non si sbarca.https://t.co/xAPKfHOlLm — Matteo Salvini (@matteosalvinimi) April 17, 2019

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ويشهد الوضع الأمني والإنساني في ليبيا تدهورا حادا منذ مطلع الشهر الحالي عندما شنت قوات "الجيش الوطني الليبي" بقيادة خليفة حفتر هجوما على العاصمة طرابلس حيث حكومة الوفاق الوطني المنافسة برئاسة فايز السراج.

المصدر: رويترز