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لافروف يبحث تسوية قضية الصحراء مع نظيره المغربي

أخبار العالم العربي

لافروف يبحث تسوية قضية الصحراء مع نظيره المغربي
Sputnik SERGEI MAMONTOV
وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف
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بحث وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف مع نظيره المغربي ناصر بوريطة تسوية قضية الصحراء وبعض القضايا الإقليمية الأخرى.

وجاء في بيان للخارجية الروسية في أعقاب اللقاء بين الوزيرين في موسكو، اليوم الثلاثاء، أن الجانبين "أعارا اهتماما بالوضع في ليبيا وسوريا وتسوية قضية الصحراء الغربية عشية مناقشة مجلس الأمن الدولي لمسألة تمديد تفويض البعثة الأممية في صحراء".

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وأضاف البيان أنه "جرى التأكيد على ضرورة تجاوز الأزمات بوسائل سياسية بحتة مع مراعاة أعراف القانون الدولي وبنود ميثاق الأمم المتحدة".

تجدر الإشارة إلى أن اللقاء عقد على هامش الدورة الوزارية لمنتدى التعاون الروسي العربي الذي ينعقد حاليا في موسكو.

المصدر: تاس

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