الرئيس الإندونيسي ينشر فيديو "سيلفي" صوره مع الملك سلمان

نشر الرئيس الإندونيسي جوكو ويدودو، فيديو "سيلفي" سجله أثناء لقائه العاهل السعودي الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود في العاصمة الرياض.

وكتب الرئيس ويدودو معلقا على الفيديو الذي نشره على حسابه في موقع تويتر: "تحية جلالة الملك سلمان إلى جميع الشعب الإندونيسي، قبل عامين زار جاكارتا وبالي، وقد اعتبر إندونيسيا بلده، من ناحية أخرى، السعودية، ومكة المكرمة والمدينة المنورة هي بلاد جميع المسلمين.. شكرا لكم".

Salam dari Sri Baginda Raja Salman bagi seluruh rakyat Indonesia. Dua tahun lalu, beliau berkunjung ke Jakarta dan Bali. Indonesia telah dianggapnya sebagai negeri sendiri. Sebaliknya, “Saudi, Makkah, serta Madinah adalah negara semua orang Islam.”



Terima kasih, Baginda. pic.twitter.com/kIkb99unLk — Joko Widodo (@jokowi) 16 апреля 2019 г.

المصدر: وسائل إعلام