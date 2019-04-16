 
مباشر

الرئيس الإندونيسي ينشر فيديو "سيلفي" صوره مع الملك سلمان

أخبار العالم العربي

الرئيس الإندونيسي ينشر فيديو
انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/lq8v

نشر الرئيس الإندونيسي جوكو ويدودو، فيديو "سيلفي" سجله أثناء لقائه العاهل السعودي الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود في العاصمة الرياض.

وكتب الرئيس ويدودو معلقا على الفيديو الذي نشره على حسابه في موقع تويتر: "تحية جلالة الملك سلمان إلى جميع الشعب الإندونيسي، قبل عامين زار جاكارتا وبالي، وقد اعتبر إندونيسيا بلده، من ناحية أخرى، السعودية، ومكة المكرمة والمدينة المنورة هي بلاد جميع المسلمين.. شكرا لكم".

المصدر: وسائل إعلام

العناوين

الأكثر قراءة

الأزمة اليمنية
 
شروط استخدام الموقعروسيا اليوم تي في نوفوستي 2007-2019 © جميع الحقوق محفوظة
موافق

هذا الموقع يستخدم ملفات تعريف الارتباط .بامكانك قراءة شروط الاستخدام لتفعيل هذه الخاصية اضغط هنا

ستدخل الجنة برضا زوجتك.. عالم أزهري يتسبب في جدل كبير على وسائل التواصل