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مراسلنا: تعيين كمال فنيش رئيسا للمجلس الدستوري الجزائري

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مراسلنا: تعيين كمال فنيش رئيسا للمجلس الدستوري الجزائري
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أفاد مراسلنا في الجزائر بتعيين كمال فنيش رئيسا للمجلس الدستوري الجزائري، خلفا للطيب بلعيز، الذي قدم استقالته اليوم لرئيس الدولة بالنيابة عبد القادر بن صالح.

وأضاف المراسل أن فنيش عيين في منصب رئيس غرفة في مجلس الدولة.

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استقالة رئيس المجلس الدستوري الجزائري الطيب بلعيز

وكان الطيب بلعيز قدّم استقالته، بعد أقل من شهرين من تعيينه على رأس هذه الهيئة، التي تضطلع بالإشراف على احترام الدستور وصحة الانتخابات.

وعين الرئيس الجزائري السابق عبد العزيز بوتفليقة بلعيز في هذا المنصب في فبراير الماضي، قبل أن يسلم له رسالة استقالته في الـ 2 من أبريل الحالي.

المصدر: RT

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