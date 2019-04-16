"دولة القانون" لـRT: لم نسع لتغيير أو إسقاط حكومة عبد المهدي

صرح هشام الركابي، المتحدث باسم رئيس ائتلاف دولة القانون، نوري المالكي، اليوم الثلاثاء، بأن الائتلاف لم يسع لتغيير أو إسقاط حكومة رئيس الوزراء العراقي عادل عبد المهدي.

وقال المتحدث لـRT إن "ائتلاف دولة القانون يعتقد أن حكومة عبد المهدي يجب أن تأخذ فرصتها لتنفيذ برنامجها".. "سيتم تحديد السقف الزمني لتنفيذ البرنامج بعد استكمال التشكيل الوزاري للحكومة".

وأضاف: "لا يُمكننا الحكم الآن على الحكومة، فهي ما زالت غير مكتملة، ويجب أن تُستكمل ومن بعدها نحكم عليها"، مشيراً إلى أن "ائتلاف دولة القانون ليس جزءا من أي تكتل سياسي لتغيير الحكومة الحالية".

ويدور حديث في الأوساط السياسية العراقية عن وجود تكتل سياسي جديد يتألف من ائتلافي دولة القانون بزعامة نوري المالكي، والنصر بزعامة حيدر العبادي، لتغيير الحكومة الحالية، بما في ذلك رئيسها عادل عبد المهدي.

المصدر: RT