حصلت RT على لقطات من مشاهد إنهاء خصومة ثأرية في صعيد مصر بمحافظة المنيا، على إثر مشاجرة حدثت بين عائلتي أولاد موسى وأولاد جبر.

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وعقد الصلح اليوم الثلاثاء، بسرادق مقام بقرية الشيخ شبيكه بحضور ثلاثة آلاف مواطن، بالإضافة إلى مساعد مدير أمن المنيا اللواء عبد الرؤوف الحنفي.

وقد تم تقديم الكفن من الطرف المعتدي من عائلة جبر، إلى عائلة المعتدى عليهم من عائلة أولاد موسى، ويظهر في الفيديو طفلان يحملان المصحف الشريف، في إشارة لوقف نزيف الدم للأجيال القادمة.

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وأقسم الطرفان بالصلح الخالص ووافقاعلى شرط جزائي وقدره مليون جنيه لمن ينقض شروط الصلح وتم التعانق والتصافح بين الطرفين وسط تصفيق وتهليل من الحضور ثم تقبلت عائلة المجني عليه العزاء بداخل السرادق.

القاهرة - ناصر حاتم