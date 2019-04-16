 
مباشر
عاجل
مسؤول أمريكي: لا معلومات لدينا عن وجود أشخاص عليهم عقوبات ضمن المجلس الانتقالي السوداني

البرلمان المصري يوافق على مدّ ولاية الرئيس

أخبار العالم العربي

البرلمان المصري يوافق على مدّ ولاية الرئيس
Reuters
انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/lq70

وافق مجلس النواب المصري برئاسة علي عبد العال في التعديلات الدستورية الجديدة، على مدّ ولاية رئيس الجمهورية إلى ست سنوات.

إقرأ المزيد
الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، خلال لقائه نظيره المصري، عبد الفتاح السيسي
ترامب حول التعديلات الدستورية في مصر: السيسي يقوم بعمل عظيم

ووافق الأعضاء على المادة التي جاء فيها: ينتخب رئيس الجمهورية لمدة ست سنوات ميلادية، تبدأ من اليوم التالي لانتهاء مدة سلفه، ولا يجوز أن يتولى الرئاسة لأكثر من مدتين رئاسيتين متتاليتين.

كما وافق الأعضاء على المادة 241 ونصّها: تنتهي مدة رئيس الجمهورية الحالي بانقضاء ست سنوات من تاريخ إعلان انتخابه رئيسا للجمهورية في 2018، ويجوز إعادة انتخابه لمرة تالية.

وبشأن المادة الانتقالية، أكد عبد العال على أن المادة الانتقالية 241، ستطبق بأثر فوري مباشر، والمدة التالية تحقق العدالة السياسية، وبالتالي يتحقق الاستقرار اللازم، وهذا الغرض من هذه المادة.

المصدر: صدى البلد

العناوين

الأكثر قراءة

الأزمة اليمنية
 
شروط استخدام الموقعروسيا اليوم تي في نوفوستي 2007-2019 © جميع الحقوق محفوظة
موافق

هذا الموقع يستخدم ملفات تعريف الارتباط .بامكانك قراءة شروط الاستخدام لتفعيل هذه الخاصية اضغط هنا

الدخان لا يزال يتصاعد من كاتدرائية نوتردام الفرنسية