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مستوطنون إسرائيليون يعتدون على عائلة فلسطينية.. فيديو

أخبار العالم العربي

مستوطنون إسرائيليون يعتدون على عائلة فلسطينية.. فيديو
AFP THOMAS COEX
المستوطنات الإسرائيلية - أرشيف
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وثقت كاميرا مراقبة في الضفة الغربية لحظة اعتداء مستوطنين إسرائيليين ملثمين على عائلة فلسطينية أمام منزلها.

ونشرت صحيفة "هآرتس" العبرية، الثلاثاء، مقطع فيديو يظهر زوجين فلسطينيين وأطفالهما يحاولون ركوب سيارة أمام منزلهم في قرية عوريف جنوبي نابلس، وفي هذه اللحظة اقترب منهم المستوطنون ورشقوا السيارة بالحجارة.

وأعلنت منظمة Yesh Din الحقوقية، أن نحو 50 مستوطنا متورطون في الاعتداء الذي أسفر عن كسر زجاج السيارة.

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ووصف الجيش الإسرائيلي الاعتداء، بأنه "احتكاك"، قائلا إن "الحادث انتهى عقب فض عناصر الأمن للحشد، فيما يدعي المستوطنون أن ما حدث كان "تبادلا للرشق بالحجارة".

وأشارت "هآرتس"، إلى أن السلطات الإسرائيلية لم تعتقل أيا من المستوطنين المتورطين في الاعتداء.

المصدر: هآرتس

 

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