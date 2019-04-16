نوري المالكي والسفير الروسي يبحثان اجتماع اللجنة العراقية الروسية

بحث رئيس ائتلاف دولة القانون في العراق، نوري المالكي، اليوم الثلاثاء، مع السفير الروسي لدى العراق ماكسيم ماكسيموف، اجتماع اللجنة العراقية الروسية الذي سيعقد الأسبوع المقبل.

وبحسب بيان لمكتب المالكي فإن "اللقاء الذي جمعه بالسفير الروسي، بحث سبل تعزيز التعاون المشترك في مختلف المجالات عبر الاجتماع الذي ستعقده اللجنة العراقية الروسية المشتركة خلال الأسبوع القادم في بغداد".

وذكر أنهما ناقشا مستجدات الأوضاع السياسية والأمنية في المنطقة والعالم".

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ونقل البيان عن المالكي تأكيده "أهمية تطوير العلاقات الثنائية بين البلدين الصديقين وتوطيدها، بما يصب في خدمة شعبي البلدين".

وأعرب رئيس ائتلاف دولة القانون عن "أمله في إكمال التشكيل الوزاري في العراق قريبا والمضي نحو البناء وتقديم الخدمات لأبناء الشعب العراقي".

المصدر: RT