الصفدي لـ RT: روسيا والعالم العربي يواجهان تحديات مشتركة

أكد وزير الخارجية الأردني أيمن الصفدي أن هناك تحديات مشتركة بين روسيا والعالم العربي يجب التعامل معها، مشيرا إلى حرص الطرفين على توسيع التعاون في شتى المجالات.

وقال الصفدي خلال لقاء خاص مع قناة RT على هامش أعمال المنتدى الخامس للتعاون العربي الروسي في موسكو، إن البيان الختامي للاجتماع أكد أن "القضية الفلسطينية هي القضية المركزية، ولا أمن ولا استقرار ولا سلام في المنطقة إلا بتسوية الصراع (الفلسطيني الإسرائيلي) بحل الدولتين يضمن قيام الدولة الفلسطينية المستقلة على حدود 1967 وعاصمتها القدس الشرقية".

إقرأ المزيد

وأشار إلى أن هناك إجراءات إسرائيلية "خطيرة" تقوض حل الدولتين، مشددا على ضرورة التفاعل مع كل الدول المؤثرة إزاء المسألة.

وفي الشأن السوري، قال الصفدي إن الأردن عمل مع دمشق وساهم في اتفاقات المصالحة جنوبي سوريا.

وأوضح أن عمان أغلقت معبر جابر/نصيب خلال الأزمة السورية "لأسباب ميدانية"، مضيفا أن المعبر أعيد فتحه بعد سيطرة القوات السورية عليه.

وقال إن كل العوامل الموضوعية تشير إلى أن الحل يكمن في عودة ساكني مخيم الركبان جنوبي سوريا إلى منازلهم.

المصدر: RT