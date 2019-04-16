وزير الخارجية الفلسطيني لـ RT: الموقف الروسي واضح وقوي ويدعم القضية الفلسطينية

أكد وزير الخارجية الفلسطيني رياض المالكي، أن الموقف الروسي قوي وصلب يدعم القضية الفلسطينية في كافة المحافل.

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وأشار الوزير الفلسطيني في لقاء خاص مع RT، على هامش منتدى التعاون العربي الروسي الخامس إلى أن لقاءه مع وزير الخارجية الروسي أكد على هذا الموقف الداعم للقضية الفلسطينية.

ونوه المالكي بأن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو يدعي بأن الفلسطينيين لا يريدون التفاوض والمحادثات، حيث تحدى نتنياهو الرئيس الروسي فلاديمير بوتين منذ 3 سنوات وقال له أنه لن يستطيع أن يجلب الأطراف الفلسطينية للتفاوض.

وتابع:" الرئيس بوتين اتصل بالرئيس محمود عباس وأخبره بالأمر، فرد عليه الرئيس الفلسطيني قائلا إذا دعوتني سأحضر، وبالفعل تم دعوة الأطراف الفلسطينية للاجتماع في موسكو بمبادرة من الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، ولكن في اللحظات الأخيرة تم الاتصال وقالوا لنا لا تحضروا لأن نتنياهو تراجع عن موقفه وغير صادق في رغبته في الجلوس معكم."

ونوه رياض المالكي بأن نتنياهو يعمل منذ زمن على منع إقامة دولة فلسطينية ويريد الأمر الواقع.

المصدر: RT