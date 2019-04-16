الأمن اللبناني يحذر اللاجئين السوريين من عمليات نصب واحتيال على فيسبوك

حذّرت المديرية العامة للأمن العام اللبناني اللاجئين السوريين والأجانب المتواجدين على الأراضي اللبنانية من الوقوع في شرك عمليات نصب واحتيال عليهم بواسطة شبكات التواصل الاجتماعي.

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وأصدرت المديرية العامة للأمن العام، البيان التالي: "يقوم بعض الأشخاص بفتح حسابات وهمية على مواقع التواصل الاجتماعي خصوصا على موقع فيسبوك، ويعمدون إلى التواصل مع الرعايا السوريين المتواجدين في لبنان، ويعرضون عليهم خدمات تتعلق بتسوية أوضاعهم، وتسهيل معاملاتهم لدى المديرية العامة للأمن العام".

وأضافت: "بناء عليه، تنبه المديرية العامة للأمن العام الرعايا السوريين وكل الأجانب المتواجدين في لبنان لوجوب الحذر من الوقوع ضحايا عمليات نصب واحتيال تمارس عليهم من قبل هؤلاء الأشخاص، وتدعو كل من تعرض عليه أعمال من هذا النوع لوجوب الإفادة فورا لدى أقرب مركز للمديرية العامة للأمن العام".

المصدر: الوكالة الوطنية