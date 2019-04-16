 
مباشر

باحث عراقي لـRT: زيارة عبد المهدي للرياض تبحث استقرار المنطقة والتقارب مع إيران

أخبار العالم العربي

باحث عراقي لـRT: زيارة عبد المهدي للرياض تبحث استقرار المنطقة والتقارب مع إيران
AFP / ALAIN JOCARD
رئيس الوزراء العراقي المكلف عادل عبد المهدي
انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/lq4g

قال رئيس مركز التفكير السياسي في العراق إحسان الشمري اليوم إن زيارة رئيس الحكومة العراقية عادل عبد المهدي إلى الرياض الأربعاء، ستبحث استقرار المنطقة وتقارب السعودية وإيران.

وأوضح الشمري أن "هدف الزيارة العام سيؤكد على أن العراق متوازن في قضايا المنطقة ولن ينحاز لأي طرف، واستقرار المنطقة واحد من أهم الملفات التي سيبحثها".

وأضاف: "سيبحث عبد المهدي أيضا تقريب وجهات النظر بين السعودية وإيران، وتشكيل صورة للسعوديين بأن حكومته معتدلة ولن تنظر بانحياز لطرف على حساب آخر".

إقرأ المزيد
رئيس الحكومة العراقية عادل عبد المهدي
عبد المهدي ينوي زيارة السعودية قريبا

وأشار إلى أن "المشروع الذي طرحه عبد المهدي على خامنئي، والخاص باستقرار المنطقة، سيطرحه على الملك سلمان بن عبد العزيز أيضا".

وفي وقت سابق من اليوم كشف مصدر سياسي عراقي، عن زيارة مرتقبة لعبد المهدي إلى العاصمة السعودية الرياض يوم غد الأربعاء.

المصدر: RT

العناوين

الأكثر قراءة

الأزمة اليمنية
 
شروط استخدام الموقعروسيا اليوم تي في نوفوستي 2007-2019 © جميع الحقوق محفوظة
موافق

هذا الموقع يستخدم ملفات تعريف الارتباط .بامكانك قراءة شروط الاستخدام لتفعيل هذه الخاصية اضغط هنا

المعركة مستمرة.. 11 سبتمبر تشعل مواجهة جديدة بين ترامب وإلهان عمر