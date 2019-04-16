باحث عراقي لـRT: زيارة عبد المهدي للرياض تبحث استقرار المنطقة والتقارب مع إيران

قال رئيس مركز التفكير السياسي في العراق إحسان الشمري اليوم إن زيارة رئيس الحكومة العراقية عادل عبد المهدي إلى الرياض الأربعاء، ستبحث استقرار المنطقة وتقارب السعودية وإيران.

وأوضح الشمري أن "هدف الزيارة العام سيؤكد على أن العراق متوازن في قضايا المنطقة ولن ينحاز لأي طرف، واستقرار المنطقة واحد من أهم الملفات التي سيبحثها".

وأضاف: "سيبحث عبد المهدي أيضا تقريب وجهات النظر بين السعودية وإيران، وتشكيل صورة للسعوديين بأن حكومته معتدلة ولن تنظر بانحياز لطرف على حساب آخر".

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وأشار إلى أن "المشروع الذي طرحه عبد المهدي على خامنئي، والخاص باستقرار المنطقة، سيطرحه على الملك سلمان بن عبد العزيز أيضا".

وفي وقت سابق من اليوم كشف مصدر سياسي عراقي، عن زيارة مرتقبة لعبد المهدي إلى العاصمة السعودية الرياض يوم غد الأربعاء.

المصدر: RT