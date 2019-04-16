الأسد يتقبل أوراق اعتماد سفيري الهند والبرازيل

تسلم الرئيس السوري بشار الأسد، اليوم الثلاثاء، أوراق اعتماد حفظ الرحمن سفيرا للهند، وفابيو فاز بيتالوكا، سفيرا للبرازيل لدى سوريا.

وذكرت وكالة "سانا" السورية الرسمية، أن الأسد استقبل السفيرين في قصر الشعب بدمشق بالمراسم المعتادة.

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وبينت "سانا" أن الأسد استقبل "كلا على حدة وتبادل معهما الحديث وتمنى لهما النجاح في مهامهما".

وأشارت إلى أن مراسم تقديم أوراق الاعتماد حضرها نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية، وليد المعلم، ووزير شؤون رئاسة الجمهورية، منصور عزام.

المصدر: "سانا"