باسيل: في كل مرة نجتمع فيها هناك كرسي شاغر

اعتبر وزير الخارجية اللبناني جبران باسيل، أن غياب سوريا عن جامعة الدول العربية وشغور مقعدها، "ينغص جمعتنا العربية".

وكتب الوزير باسيل في سلسلة تغريدات على "تويتر": "في كل مرة نجتمع فيها، هناك كرسي شاغر يُنغّص جمعتنا العربية، فلا يجوز أن تبقى سوريا خارج الحضن العربي".

في كُلِ مرةٍ نجتمع فيها، هناك كرسي شاغر يُنغّص جمعتنا العربية، فلا يجوز أن تبقى سوريا خارج الحضن العربي. — Gebran Bassil (@Gebran_Bassil) ١٦ أبريل ٢٠١٩

وأضاف: "أعيدوا سوريا إلى الجامعة العربية، ولنعمل معا لإعادة النازحين إلى سوريا، ولتكن الجامعة العربية أم الصبي والمبادر الأول لمعالجة المشاكل العربية".

المصدر: "تويتر"