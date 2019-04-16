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باسيل: في كل مرة نجتمع فيها هناك كرسي شاغر

أخبار العالم العربي

باسيل: في كل مرة نجتمع فيها هناك كرسي شاغر
Globallookpress / Soeren Stache/ DPA
وزير الخارجية اللبناني، جبران باسيل
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اعتبر وزير الخارجية اللبناني جبران باسيل، أن غياب سوريا عن جامعة الدول العربية وشغور مقعدها، "ينغص جمعتنا العربية".

وكتب الوزير باسيل في سلسلة تغريدات على "تويتر": "في كل مرة نجتمع فيها، هناك كرسي شاغر يُنغّص جمعتنا العربية، فلا يجوز أن تبقى سوريا خارج الحضن العربي".

وأضاف: "أعيدوا سوريا إلى الجامعة العربية، ولنعمل معا لإعادة النازحين إلى سوريا، ولتكن الجامعة العربية أم الصبي والمبادر الأول لمعالجة المشاكل العربية".

المصدر: "تويتر"

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