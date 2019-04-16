مصدر لـRT: عبد المهدي يزور السعودية يوم الأربعاء

كشف مصدر سياسي عراقي، اليوم الثلاثاء، عن زيارة لرئيس الحكومة العراقية عادل عبد المهدي إلى العاصمة السعودية الرياض يوم غد الأربعاء.

وقال المصدر لـRT إن "عددا من الوزراء سيرافقون عبد المهدي إلى الرياض، أبرزهم وزراء الخارجية والنفط والكهرباء والتجارة"، مبينا أن "عبد المهدي سيلتقي العاهل السعودي الملك سلمان بن عبد العزيز".

وأضاف "يتم الترتيب الآن للقاءات أخرى، أبرزها مع ولي العهد السعودي محمد بن سلمان"، مشيرا إلى أن "السعوديين لم يجدوا جدية من الحكومة العراقية لتطبيق الاتفاقيات بسبب ضغوط تمارس على الحكومة العراقية، لذا يريد عبد المهدي التأكيد لهم بأن الاتفاقيات ستمضي في طريقها الصحيح".

المصدر: RT