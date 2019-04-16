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دخول "كنداكة" أيقونة الثورة السودانية القفص الذهبي بفضل العسكر

أخبار العالم العربي

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تداول نشطاء فيديو قالوا إنه لزواج أيقونة الثورة السودانية آلاء صلاح، الملقبة بـ"كنداكة" من جندي في الجيش السوداني في مقر القيادة العامة للجيش.

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وأصبحت آلاء صلاح ذات الـ22 سنة رمزا لحقوق النساء في السودان بعدما اعتلت سطح إحدى السيارات وهتفت في الحشود "ثورة ثورة" ليكرر الهتاف بعدها آلاف السودانيين والسودانيات الذين خرجوا في احتجاجات انتهت بالإطاحة بالرئيس السوداني عمر البشير.

المصدر: مواقع التواصل الاجتماعي

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