دخول "كنداكة" أيقونة الثورة السودانية القفص الذهبي بفضل العسكر
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تداول نشطاء فيديو قالوا إنه لزواج أيقونة الثورة السودانية آلاء صلاح، الملقبة بـ"كنداكة" من جندي في الجيش السوداني في مقر القيادة العامة للجيش.
زواج كنداكة من جياشي داخل اعتصام القيادة العامة ..— Muhammad (@Muhamma92219525) ١٤ أبريل ٢٠١٩
لالا كده اوفر .. نلبس كاكي واله شنو 😂🤣
شوفو حب الوطن 🤩🤩🤩❤😎✌✋#اعتصام_القياده_العامهpic.twitter.com/Dj2yF2Zfc2
وأصبحت آلاء صلاح ذات الـ22 سنة رمزا لحقوق النساء في السودان بعدما اعتلت سطح إحدى السيارات وهتفت في الحشود "ثورة ثورة" ليكرر الهتاف بعدها آلاف السودانيين والسودانيات الذين خرجوا في احتجاجات انتهت بالإطاحة بالرئيس السوداني عمر البشير.
المصدر: مواقع التواصل الاجتماعي
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