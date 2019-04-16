انطلاق أعمال منتدى التعاون الروسي العربي الرابع

أعرب وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف خلال افتتاح منتدى التعاون الروسي العربي الرابع في موسكو اليوم عن أمله في أن يتحول هذا المحفل إلى آلية لتوسيع التعاون الروسي العربي.

لافروف: سنناقش خلال المنتدى القضية الفلسطينية والأزمـات في سـوريا واليمن ومكـافحة الإرهاب

لافروف: نـرفـض الإمـلاءات الخـارجية والوصفات الجاهزة لحل أزمات المنطقة

وزير الخارجية الصومالي أحمد عيسى عوض: إيجاد حل شامل وعادل للقضية الفلسطينية يشـكـل المصلحـة العليا لجميـع الـدول الـعربية

عوض: الحل السياسي هو الوحيـد للأزمـة السورية

عوض: نأسف للتطورات الطارئة في ليبيا ونؤكد ألا بديل عن الحوار لحل الأزمة هناك

عوض: الدول العربية كانت وستظل شريكا استراتيجيا لروسيا

أبو الغيط: نثمن موقف روسـيا من القضية الفلسطينية، وكذلك موقفها من القرار الأمريكي بشأن الجولان

أبو الغيط: العلاقـات العربيـة الروسية شهدت تطورا كبيرا منذ 2009 حتى الآن