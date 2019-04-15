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السراج يحذر أوروبا من موجات مهاجرين بسبب القتال في ليبيا

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السراج يحذر أوروبا من موجات مهاجرين بسبب القتال في ليبيا
AFP STR
رئيس حكومة الوفاق الوطني الليبية فايز السراج
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حذر رئيس حكومة الوفاق الوطني الليبية فايز السراج، من أن الحرب في بلاده قد تدفع أكثر من 800 ألف مهاجر نحو سواحل القارة الأوروبية، وموجات من الليبيين سيفرون بسبب المعارك.

وقال السراج في مقابلة مع صحيفة "لا ريبوبليكا" الإيطالية:"هذه الحرب قد تدفع 800 ألف مهاجر إلى التحرك نحو أوروبا.. كما أن هناك ليبيين سيفرون من هذه الحرب، في وقت استأنف فيه إرهابيو داعش نشاطهم في جنوب ليبيا".

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وشدد السراج في مقابلة أخرى مع صحيفة "كوريري ديلا سيرا " الإيطالية، على أن "المشير حفتر يقول إنه يهاجم الإرهابيين، ولكن في الحقيقة ليس هناك سوى مدنيين"، ودعا المجتمع الدولي إلى تقديم المساعدة للقوات التابعة لحكومة الوفاق.

من جهته، كرر وزير الداخلية الإيطالي ماتيو سالفيني تأكيده بأن الموانئ الإيطالية ستظل مغلقة، فيما سارع نائب رئيس الوزراء لويجي دي مايو، إلى الرد على السراج، قائلا: "لن نسمح أبدا بأن يصل 800 ألف مهاجر إلى إيطاليا".

من جهتها، قالت المنظمة الدولية للهجرة، إنه "يستحيل توقع عدد الأشخاص الذين يمكن أن يغادروا ليبيا، ويوجد قلق الآن على أمن المدنيين والمهاجرين في البلاد".

المصدر: أ ف ب

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