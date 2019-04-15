نصب تمثال لباسل الأسد في دير الزور احتفاء بعيد الجلاء (صور)

نصبت السلطات المحلية في مدينة دير الزور شمال شرقي سوريا تمثالا للراحل باسل الأسد شقيق الرئيس السوري بشار الأسد، وذلك بمناسبة الذكرى الـ73 لجلاء المستعمر الفرنسي عن سوريا.

وأقيمت فعالية في دير الزور بعنوان "بزوغ نصر نيسان"، تضمنت إزاحة الستار عن النصب التذكاري لباسل الأسد، وبيانا فنيا تضمن فقرات شعرية، حيث نصب التمثال بحضور قادة سياسيين وعسكريين على مستوى محافظة دير الزور.

وباسل الأسد، هو الابن الأكبر للرئيس السوري الراحل حافظ الأسد، وشقيق الرئيس الحالي بشار الأسد، قضى بحادث سير سنة 1994 في الـ32 من عمره على طريق مطار دمشق الدولي.

ويطلق على باسل الأسد عدة ألقاب منها "الفارس الذهبي"، "المهندس المظلي" و"الرائد الركن"، وأطلق الأسد الأب اسمه على عدة منشآت، وأسس جوائز، ومواقع كمدينة باسل الأسد الجامعية، ومطار باسل الأسد الدولي.

ويأتي نصب تمثاله اليوم بعد ستة أشهر على إعادة تمثال حافظ الأسد إلى دوار السبع بحرات في مدينة دير الزور.

المصدر: Deir.alzour.news