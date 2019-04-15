سفارة إيطاليا في ليبيا تنفي إجلاء موظفيها عن طرابلس

نفت السفارة الإيطالية في ليبيا صحة أنباء تحدثت عن إغلاق مقرها في طرابلس وإجلاء موظفيها عن العاصمة الليبية على وقع القتال الدائر في محيطها.

وقالت السفارة في "تويتر": "نؤكد أن سفارة إيطاليا في ليبيا مفتوحة وتزاول كافة أنشطتها، كما أنه لا وجود لأي تقليص في التواجد المؤسسي الإيطالي في ليبيا".

فيما يتعلق بما يتم تداوله على وسائل التواصل الاجتماعي، نؤكد بأن سفارة إيطاليا في #ليبيا مفتوحة وتزاول كافة انشطتها، كما أنه لا وجود لاي تقليص في التواجد المؤسسي الإيطالي في ليبيا. pic.twitter.com/S83V9irRsP — Italy in Libya (@ItalyinLibya) ١٥ أبريل ٢٠١٩

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وكانت مواقع إخبارية قد تناولت أخبارا مفادها أن سفارة إيطاليا في طرابلس قد أعلنت أنها ستغلق سفارتها في طرابلس، بسبب القتل هناك.

وتدور معارك عنيفة منذ الرابع من أبريل في الضاحية الجنوبية لطرابلس بين الجيش الوطني الليبي، والقوات الموالية لحكومة الوفاق الوطني، كما يتبادل الطرفان شن الغارات الجوية والاتهامات باستهداف المدنيين.

المصدر: وكالات