الإعلام الأمني العراقي لـRT: "داعش" يحاول العودة إعلاميا لا أكثر

قال المتحدث باسم خلية الإعلام الأمني في العراق العميد يحيى رسول اليوم الاثنين، إن تنظيم داعش يحاول العودة إعلاميا لا أكثر، أما عسكريا على الأرض فقد انتهى.

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وأوضح رسول أن "القوات الأمنية العراقية تنفذ عمليات نوعية ضد أوكار تنظيم داعش في ديالى وصلاح الدين والأنبار، وقامت خلال الأيام الماضية بتدمير عدد من الأوكار التي كان يتخذها التنظيم مقرات له".

وأضاف: "لم يبق لداعش أي شيء سوى عدد من العناصر الذين يختبئون في مناطق صحراوية وجبلية، لكننا نستهدفهم بعمليات نوعية بشكل مستمر. بعد عملية جبال حمرين قبل أيام في ديالى، حاول داعش الظهور إعلاميا ليؤكد مدى خسارته".

يذكر أن تنظيم "داعش" بث أمس الأحد مقطع فيديو تحت عنوان (ديالى) ظهر فيه مقاتلوه وهم يعدمون أشخاصا ينتمون لأجهزة أمنية عراقية.

المصدر: RT