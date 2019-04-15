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رئيس الوزراء الفلسطيني يصل إلى مقره مشيا على قدميه بلا موكب وزمامير (صور)

أخبار العالم العربي

رئيس الوزراء الفلسطيني يصل إلى مقره مشيا على قدميه بلا موكب وزمامير (صور)
ABBAS MOMANI / AFP
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وصل رئيس الوزراء الفلسطيني محمد إشتية اليوم الاثنين إلى مقر رئاسة الوزراء في مدينة رام الله سيرا على الأقدام، في سابقة نادرة قلما تشاهد إلا في بلدان شمال أوروبا.

وقال إشتية في أولى جلسات الحكومة: "نتمنى لهذا الاجتماع أن يكون موفقا، أمامنا جدول أعمال، ومن اليوم الأول سنبدأ العمل، فليس لدينا متسع من الوقت لدراسة الورق".

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يذكر أن الحكومة الفلسطينية الجديدة برئاسة محمد إشتية، كانت قد أدت اليمين الدستورية أمام الرئيس الفلسطيني محمود عباس مساء السبت الماضي في رام الله مرتين، بعد تعديل نص القسم.

المصدر: وسائل إعلام فلسطينية

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