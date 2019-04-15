نفى اتينج ويك اتينج السكرتير الصحفي لرئيس جنوب السودان سلفاكير ميارديت، أن تكون لدى جوبا أي فكرة حول مكان وداد بابكر قرينه الرئيس السوداني المعزول عمر البشير.

وقال اتينج للأناضول: "ليس لدينا أي فكرة حول وجود وداد بابكر زوجة الرئيس السوداني في جوبا".

#عاجل | السكرير الصحفي لرئيس دولة #جنوب_السودان لـ #الأناضول: ليس لدينا فكرة عن مكان وجود "وداد بابكر" زوجة الرئيس السوداني المخلوع في جوبا. — ANADOLU AGENCY (AR) (@aa_arabic) ١٥ أبريل ٢٠١٩

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وكانت صحف سودانية قد تناقلت أنباء تفيد برفض سلطات جوبا منح وداد بابكر وأخ البشير عبد الله إذنا بمغادرة أراضيها إلى الإمارات، وأنها طلبت منهما العودة إلى الخرطوم والسفر عبرها.

المصدر: وكالات