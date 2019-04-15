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جوبا: ليس لدينا فكرة عن مصير عقيلة البشير

أخبار العالم العربي

جوبا: ليس لدينا فكرة عن مصير عقيلة البشير
AFP
وداد بابكر
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نفى اتينج ويك اتينج السكرتير الصحفي لرئيس جنوب السودان سلفاكير ميارديت، أن تكون لدى جوبا أي فكرة حول مكان وداد بابكر قرينه الرئيس السوداني المعزول عمر البشير.

وقال اتينج للأناضول: "ليس لدينا أي فكرة حول وجود وداد بابكر زوجة الرئيس السوداني في جوبا".

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وكانت صحف سودانية قد تناقلت أنباء تفيد برفض سلطات جوبا منح وداد بابكر وأخ البشير عبد الله إذنا بمغادرة أراضيها إلى الإمارات، وأنها طلبت منهما العودة إلى الخرطوم والسفر عبرها.

المصدر: وكالات

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