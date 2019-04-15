أول رؤساء مصر في ضيافة العاهل السعودي المؤسس

نشر مركز الملك فيصل للبحوث والدراسات الإسلامية مقطع فيديو نادرا، يحمل مشاهد لاستقبال الملك السعودي المؤسس عبد العزيز آل سعود للرئيس المصري الراحل محمد نجيب.

وشارك في هذا الاستقبال في مدينة الطائف الذي يعود لعام 1953، الأمير آنذاك فيصل بن عبد العزيز.

فيديو نادر للمؤسس الملك عبدالعزيز، في أثناء استقباله لأخيه الرئيس المصري محمد نجيب في الطائف. ويبدو الملك فيصل ضمن المستقبلين، 1372هـ، 1953م.#أرشيف_الملك_فيصلpic.twitter.com/MRUeq2RFyk — مركز الملك فيصل للبحوث والدراسات الإسلامية (@KFCRIS) April 13, 2019

المصدر: مركز الملك فيصل للبحوث والدراسات الإسلامية