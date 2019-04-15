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أول رؤساء مصر في ضيافة العاهل السعودي المؤسس

أخبار العالم العربي

أول رؤساء مصر في ضيافة العاهل السعودي المؤسس
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نشر مركز الملك فيصل للبحوث والدراسات الإسلامية مقطع فيديو نادرا، يحمل مشاهد لاستقبال الملك السعودي المؤسس عبد العزيز آل سعود للرئيس المصري الراحل محمد نجيب.

وشارك في هذا الاستقبال في مدينة الطائف الذي يعود لعام 1953، الأمير آنذاك فيصل بن عبد العزيز.

المصدر: مركز الملك فيصل للبحوث والدراسات الإسلامية

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