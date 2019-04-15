السودان.. محاولة لفض الاعتصام أمام مقر الجيش

دعا تجمع المهنيين السودانيين المواطنين للتوجه فورا إلى ساحات الاعتصام أمام مقر قيادة القوات المسلحة في الخرطوم، إثر ما وصفه بمحاولة لفض الاعتصام المستمر هناك منذ أيام.

ونشر التجمع صباح اليوم نداء عاجلا عبر تويتر قال فيه: "هنالك محاولة لفض الاعتصام من أمام القيادة العامة.. وإزالة جميع المتاريس، نرجو من الجميع التوجه فورا إلى ساحات الاعتصام لحماية ثورتكم ومكتسباتكم".

وأفادت وكالة الأناضول نقلا عن شهود عيان بأن قوات من الدعم السريع مصحوبة بأفراد من الجيش انتشرت في محيط الاعتصام أمام مقر قيادة الجيش، مضيفة أن جرافات تابعة للدعم السريع والجيش حاولت إزالة المتاريس، لكن المعتصمين تصدوا لها، ما أجبرها على التراجع.

وحسبما نقلت الأناضول عن أحد أفراد مجموعة حماية المعتصمين، فإن الدعم السريع والجيش يقولون إنهم يريدون إزالة المتاريس لـ"تنظيف المكان".

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وأضافت الوكالة أن القوات لا تزال منتشرة في محيط مقر الاعتصام، وسط توقعات أن تعاود المحاولة مرة أخرى.

وتعد هذه هي المحاولة الأولى لفض الاعتصام بعد الإطاحة بالرئيس عمر البشير الخميس الماضي.

يذكر أن قوات الدعم السريع يتزعمها الفريق أول محمد حمدان دقلو (حميدتي)، الذي عارض رئاسة وزير الدفاع عوض بن عوف للمجلس العسكري الانتقالي، لكنه وافق لاحقا على قبول عضوية المجلس وتعيينه نائبا للرئيس، تحت رئاسة الفريق أول عبد الفتاح البرهان.

المصدر: وكالات