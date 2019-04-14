حكومة الوفاق الليبية تعلن استسلام كتيبة تابعة لقوات حفتر جنوبي طرابلس

أعلنت قوات حكومة الوفاق الليبية، مساء الأحد، استسلام كتيبة تابعة لقوات "الجيش الوطني الليبي"، الذي يقوده المشير خليفة حفتر، بكامل أفرادها وعتادها جنوبي طرابلس.

وقالت عملية "بركان الغضب"، التي أطلقتها الحكومة المعترف بها دوليا عبر صفحتها بموقع "فيسبوك"، إن ‏‫الكتيبة 166 التابعة لقوات المنطقة العسكرية الوسطى في الجيش الليبي، وتضم 25 فردا و10 آليات عسكرية.

ولم يصدر أي تعليق فوري من جانب قوات حفتر بشأن هذه الأنباء.

يذكر أن قوات الجيش الوطني الليبي بقيادة المشير خليفة حفتر شنت منذ 4 أبريل الجاري، عملية عسكرية في محيط العاصمة طرابلس.

وقد أسفرت الاشتباكات بين قوات حفتر والقوات الموالية لحكومة الوفاق عن سقوط العشرات بين قتيل وجريح.

وتعاني ليبيا منذ سقوط نظام معمر القذافي في 17 فبراير 2011، من انفلات أمني وانتشار السلاح، فضلا عن أزمة سياسية.

المصدر: وكلات + فيسبوك