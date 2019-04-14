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"السكك الحديدية" في مصر توقف 30 موظفا "بسبب تعاطي المخدرات"

أخبار العالم العربي

AFP MOHAMED EL-SHAHED
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كشف مصدر مسؤول في هيئة السكك الحديدية في مصر، عن إيقاف 30 موظفا بالهيئة عن العمل، وإيقاف مرتباتهم، وإحالتهم للنيابة العامة، بعد ثبوت تعاطيهم مواد مخدرة.

وأوضح أن قائمة العاملين تشمل "بعض سائقي القطارات وأحد عمال البلوكات والمزلاقات والتحويلات والمناورات، مشيرا إلى أن قرار إيقافهم جاء بناء على تعليمات وزير النقل المهندس كامل الوزير، بإيقاف أي عامل عن العمل يثبت تعاطيه المخدرات".

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وقال المصدر إن حملات الكشف عن تحليل المخدرات على جميع العاملين بالسكك الحديدية مستمرة، موضحا أن جميع عينات تحليل المخدرات تتم في مستشفى الهيئة، "ويتم إرسال العينات الإيجابية للهيئة لاتخاذ جميع الإجراءات القانونية ضد المدمنين".

وكانت تحقيقات النيابة العامة، الشهر الماضي، كشفت في قضية حادث حريق محطة مصر عن مفاجأة من العيار الثقيل، وتبين أن المتهم الرئيسي فيها، علاء فتحي، سائق الجرار، سبق إيقافه من قبل 6 أشهر عن العمل، بسبب تعاطيه المواد المخدرة.

المصدر: موقع "الوطن" المصري

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