باكستان تختار زعيما عربيا الشخصية المؤثرة عالميا للعام 2018

سلم الرئيس الباكستاني عارف علوي، جائزة الشخصية المؤثرة عالميا لعام 2018، لولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان، لـ"دوره في خدمة الإسلام والمسلمين".

وسلم علوي درع التكريم وشهادة الجائزة إلى سفير السعودية لدى إسلام أباد نواف بن سعيد المالكي، والذي أعرب عن شكره وتقديره لجهود مجلس علماء باكستان.

وأعلن رئيس مجلس علماء باكستان الشيخ حافظ محمد طاهر محمود أشرفي، خلال كلمته في مؤتمر رسالة الإسلام منح الجائزة لولي العهد السعودي وقال: "يشرفني الإعلان عن منح هذه الجائزة السنوية لأبرز الشخصيات المهمة والمؤثرة عالميا، وبناء على توصيات اللجنة لهذا العام 2019 قررنا منحها للأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد السعودي".

وأضاف: "منحناه الجائزة لاعتباره الشخصية الأقوى تأثيرا على مستوى العالم لعام 2018، وكذلك شهادة التقدير ودرع التكريم الخاص بالجائزة، تقديرا لجهوده الكبيرة والمتواصلة وأعماله الجليلة لخدمة الإسلام والمسلمين".

وأشاد رئيس مجلس علماء باكستان بـ "دعم ولي العهد السعودي لجميع البرامج المخصصة لمكافحة التطرف ومواجهة العنف والتشدد والحقد والكراهية والإرهاب في العالم، وحرصه الدائم على نشر معاني الوسطية والاعتدال في جميع المجتمعات ودول العالم".

المصدر: الرياض