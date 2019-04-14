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صورة الطيار الليبي الذي أسقطت طائرته جنوبي طرابلس

أخبار العالم العربي

صورة الطيار الليبي الذي أسقطت طائرته جنوبي طرابلس
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تناقلت مواقع التواصل الاجتماعي صورة لقائد الطائرة التابعة للجيش الليبي الذي يقوده المشير خليفة حفتر، التي أسقطتها قوات تابعة لحكومة الوفاق الوطني الليبية، اليوم الأحد.

وقالت إن الطيار جمال بن عامر وصل سالما إلى غرفة عمليات يتمركز فيها الجيش الليبي جنوب العاصمة طرابلس، ويظهر بجواره اللواء علي القطعاني آمر اللواء 73 مشاة.

وقد أعلنت قيادة عملية "بركان الغضب" التابعة لحكومة الوفاق الوطني الليبية، عن إسقاط طائرة تابعة للقوات الجوية للجيش الليبي فوق منطقة وادي الربيع جنوبي العاصمة طرابلس.

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بالصور.. إسقاط طائرة للجيش الوطني الليبي جنوبي طرابلس

المصدر: وسائل إعلام

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