القوات العراقية تقتل 5 "دواعش" أحدهم قيادي
Reuters Azad Lashkari
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أعلن الجيش العراقي تمكنه من تصفية 5 عناصر من تنظيم "داعش" أحدهم قيادي، في منطقة جبال حمرين شمال شرقي البلاد.
ولم يكشف جهاز مكافحة الإرهاب وقيادة عمليات الجيش في محافظة ديالى عن اسم القائد القتيل لكنهما قالا في بيان إنه كان مسؤولا عن قوات التنظيم في حمرين.
وذكر البيان أن القائد وأربعة من المقاتلين قتلوا في المنطقة شمال شرقي بعقوبة عاصمة المحافظة اليوم الأحد.
وتشن طائرات حربية عراقية وأخرى من التحالف بقيادة الولايات المتحدة غارات جوية على المنطقة منذ ثلاثة أيام مستهدفة مخابئ المسلحين.
المصدر: رويترز
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