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الأردن وقبرص واليونان تتفق خلال قمة ثلاثية على توسيع التعاون المشترك

أخبار العالم العربي

الأردن وقبرص واليونان تتفق خلال قمة ثلاثية على توسيع التعاون المشترك
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اتفق ملك الأردن عبدالله الثاني والرئيس القبرصي نيكوس اناستاسيادس ورئيس وزراء اليونان ألكسيس تسيبراس، على توسيع التعاون بين الدول الثلاث في قطاعات حيوية شتى، وفقا لوكالة "بترا".

وجاء في بيان مشترك صدر في ختام القمة الثلاثية التي عقدت في  العاصمة عمان، أن الزعماء الثلاثة اتفقوا على تشجيع القطاع الخاص في الأردن وقبرص واليونان، لإقامة مشاريع مشتركة تبنى على الفرص التجارية المتاحة، تشمل قطاعات الطاقة والزراعة والسياحة والصحة والتعليم والتجارة والاستثمار وتكنولوجيا المعلومات.

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العاهل الأردني عبد الله الثاني، والرئيس القبرصي نيكوس أناستاسيادس، ورئيس الوزراء اليوناني ألكسيس تسيبراس
قمة ثلاثية في الأردن

كما تم الاتفاق على تشجيع القطاع الخاص في الدول الثلاث لإقامة مشاريع مشتركة تبنى على الفرص التجارية المتاحة، وتعزيز تبادل الخبرات ونقل المعرفة بين الأردن وقبرص واليونان.

وجرى التأكيد على مواصلة التنسيق والتشاور بين الدول الثلاث تجاه القضايا ذات الاهتمام المشترك، وبما يخدم مصالحها ويسهم في تحقيق السلام وتعزيز الأمن والاستقرار في المنطقة.

المصدر: بترا

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