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المجلس الانتقالي في السودان: سنستمر في اعتقال رموز نظام البشير

الجامعة العربية تبارك خطوات المجلس الانتقالي في السودان

أخبار العالم العربي

الجامعة العربية تبارك خطوات المجلس الانتقالي في السودان
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أعلنت جامعة الدول العربية عن ارتياحها لـ "الخطوات الهامة"، التي أعلنها الفريق أول ركن عبدالفتاح البرهان رئيس المجلس العسكري الانتقالي في السودان بشأن تحقيق الانتقال السياسي.

وأعربت الجامعة العربية في بيان "عن تأييدها للجهود التي يبذلها المجلس العسكري الانتقالي، والقوى السياسية والمدنية السودانية، للتوصل إلى وفاق وطني يحقق رغبات وآمال الشعب السوداني في بناء دولة المؤسسات وتحقيق التنمية المتوازنة والعادلة والتحول الديمقراطي المكتمل".

وأكد البيان على "ضرورة التمسك بالحوار كوسيلة وحيدة لتحقيق الانتقال السياسي المأمول"، ودعت الجامعة المجتمع الدولي في هذه المرحلة الانتقالية الهامة إلى مساندة كل ما من شأنه دعم مناخ الاستقرار والوفاق في السودان.

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المصدر: RT

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