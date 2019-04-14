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شخصية سياسية مصرية بارزة تطلق أسرع تغريدة تشيد بهدف صلاح في مرمى نادي تشلسي

أخبار العالم العربي

شخصية سياسية مصرية بارزة تطلق أسرع تغريدة تشيد بهدف صلاح في مرمى نادي تشلسي
Reuters / Phil Noble
محمد صلاح
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علق علاء مبارك نجل الرئيس المصري الأسبق حسني مبارك، على هدف اللاعب الدولي المصري محمد صلاح في مرمى نادي تشلسي الإنجليزي.

ونشر علاء مبارك تغريدة على تويتر قال فيها "هدف عالمي لمحمد صلاح في مرمى نادي تشلسي".

ونشر نجل الرئيس المصري الأسبق التغريدة بعد دقائق من تسجيل لاعب ليفربول الإنجليزي للهدف الثاني لفريقه.

وأحرز الدولي المصري محمد صلاح هدفا عالميا بعد تصويبة رائعة وقوية من خارج المنطقة استقرت في شباك مرمى تشيلسي لتصبح النتيجة 2-0، في الجولة الـ34 من البريميرليغ.

المصدر:  RT + تويتر

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