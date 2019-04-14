أكدت وزارة الإعلام السودانية اليوم الأحد أن المجلس العسكري الانتقالي أصدر قرارا بإلغاء القوانين المقيدة للحريات.

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وأضافت الوزارة أن المجلس قرر السماح للأجهزة الإعلامية بمزاولة أعمالها دون قيود.

وكان المجلس العسكري قد اجتمع يوم السبت، مع وفد من القوى السياسية المعارضة، وأعربت عن تمسكها بسبعة مطالب أبرزها حكومة مدنية بصلاحيات تنفيذية كاملة، ومحاكمة عادلة لجميع المتورطين في الفساد وسفك الدماء‎‎، وإعادة هيكلة جهاز الأمن التابع للنظام‎، وإعادة جميع مقار حزب المؤتمر الوطني الحاكم سابقا إلى الشعب‎.

جدير بالذكر أن المجلس العسكري عزل يوم الخميس 11 أبريل الرئيس السوداني عمر البشير ووضعه تحت الإقامة الجبرية، تحت وطأة احتجاجات شعبية متواصلة منذ أشهر تطالب بإسقاط النظام القائم منذ ثلاثين عاما.

وأعلن رئيس المجلس العسكري الانتقالي، عبد الفتاح البرهان، أنه سيتم تشكيل مجلس عسكري لتمثيل سيادة الدولة، وحكومة مدنية "متفق عليها" بواسطة الجميع، خلال مرحلة انتقالية تستمر عامين كحد أقصى.

المصدر: RT