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بنك السودان المركزي يجمد الحسابات المصرفية للوحدات الحكومية التي تم حلها

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بنك السودان المركزي يجمد الحسابات المصرفية للوحدات الحكومية التي تم حلها
/ cbos.gov.sd
بنك السودان المركزي
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أعلن بنك السودان المركزي يوم الأحد عن تجميد الحسابات المصرفية للوحدات الحكومية التي تم حلها من قبل المجلس العسكري الانتقالي.

وشمل قرار التجميد المؤسسات الحكومية والتشريعية والتنفيذية وفي مقدمتها رئاسة الجمهورية والمجلس الوطني ومجلس الولايات.

وأعلن المجلس العسكري الانتقالي، في وقت سابق عن حل حكومات الولايات والمجالس التشريعية والتنفيذية.

ووعد رئيس المجلس العسكري الفريق عبد الفتاح البرهان بحل كافة الوحدات الحكومية ذات الواجهة الحزبية.

المصدر: RT

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