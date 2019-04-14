اعتقلت السلطات الأمنية في محافظة ذي قار جنوبي العراق، اليوم الأحد، منظم حفل تخرج لإحدى الجامعات في المحافظة، بسبب عزف النشيد الوطني السابق لنظام صدام حسين، خلال الحفل.

وقال مصدر أمني لـ RT إن "مقطع فيديو انتشر على مواقع التواصل الاجتماعي اليوم، يبين عزف النشيد الوطني الخاص بالنظام البعثي"، مبينا أن عزف النشيد "كان في حفل تخرج طلبة إحدى كليات جامعة ذي قار" الحكومية.

وأضاف المصدر: "تم اعتقال منظم الحفل ثم أطلق سراحه"، مشيرا إلى أن المتهم برر عزف النشيط الوطني السابق، بأنه بحث عنه في موقع يوتيوب وبثه في حفل دون التأكد منه.

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يذكر أنه في محافظة ذي قار قبل أسابيع اعتقل الشاعر الشعبي صلاح الحرباوي بعد أن امتدح في إحدى قصائده الرئيس العراقي الراحل صدام حسين.

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المصدر: RT