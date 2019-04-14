عيّن المجلس العسكري الانتقالي في السودان اليوم الأحد وبصورة رسمية أبو بكر دمبلاب مديرا لجهاز الأمن والمخابرات السوداني وتمت ترقيته إلى رتبة فريق أول.

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ويأتي تعيين دمبلاب بدلا من صلاح عبد الله قوش الذي قدم استقالته فور تعيين الفريق عبد الفتاح البرهان رئيسا للمجلس العسكري الانتقالي.

ودمبلاب تخرج من الكلية الحربية السودانية عام 1982 ضابطا في الدفعة 31، وعمل مديرا لمكتب مستشار الأمن القومي وقنصلا بالسفارة السودانية في القاهرة.

كما شغل مدير إدارة العمليات ومدير إدارة المخابرات الخارجية ومديرا للقطاع السيادي بالاستراتيجية.

جدير بالذكر أن عبد الفتاح البرهان خلف الفريق أول عوض بن عوف في رئاسة المجلس بعد أن تنحى الأخير استجابة لمطالبات الشارع السوداني، الذي رفض بن عوف الذي كان يشغل منصبي نائبا أول للرئيس المعزول عمر البشير ووزير الدفاع.

المصدر: وسائل إعلام سوداينة