حميدتي يعقد أول لقاء دبلوماسي للسلطة الجديدة في السودان

اجتمع نائب رئيس المجلس العسكري، قائد قوات الدعم السريع محمد حمدان دقلو الملقب بـ"حميدتي"، مع القائم بالأعمال الأمريكي لدى الخرطوم ستيفين كوتسيس وذلك بعد تسلمه منصبه الجديد.

وهذا يعتبر هذا اللقاء الأول الدبلوماسي في السودان منذ ظهور المجلس العسكري الانتقالي في البلاد، فيما لم تعرف بعد نتائج اللقاء الذي عقد بين الطرفين.

قوات الدعم السريع

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14ابريل 2019م

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لقاء نائب رئيس المجلس العسكري الانتقالي الفريق اول محمد حمدان دقلو مع القائم بالاعمال الامريكى بالسودان السفير steven



جاهزية_سرعه_حسم pic.twitter.com/YQTJ67nfY1 — الصفحة الرسمية لقوات الدعم السريع (@sdams8) 14 апреля 2019 г.

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ويرى مراقبون أن هذه الخطوة تعكس موافقة الولايات المتحدة على المجلس العسكري الأخير الذي تسلمه الفريق عبد الفتاح البرهان.

المصدر: RT + وسائل إعلام سودانية