إعفاء اللاجئيـن السوريين مـن أجور خدمات الأمومة والطفولة في الأردن
RT
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قررت وزارة الصحة الأردنية إعفاء اللاجئين السوريين من أجور الأمومة والطفولة ومعاملتهم معاملة الأردنيين في المرافق الصحية الحكومية.
ونص قرار الوزارة على "معاملة السوريين في المستشفيات والمراكز الصحية التابعة للوزارة معاملة الأردنيين القادرين غير المؤمّنين (تسعيرة القادر الأردني) لجميع الخدمات المعمول بها واستيفاء أجور المعاملة والمطالبة المالية منهم مباشرة".
وجاء في القرار: "إعفاء اللاجئين السوريين من أجور خدمات الأمومة والطفولة، التي تقدم في مراكز وزارة الأمومة والطفولة التابعة لوزارة الصحة شريطة إبراز وثيقة طلب اللجوء الصادرة عن مفوضية شؤون اللاجئين".
المصدر: وكالة "عمون"
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