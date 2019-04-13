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إيطاليا تحذر من التدخل العسكري الأجنبي لحل الصراع في ليبيا

أخبار العالم العربي

إيطاليا تحذر من التدخل العسكري الأجنبي لحل الصراع في ليبيا
AFP Vincenzo PINTO
رئيس الوزراء الإيطالي جوزيبي كونتي
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أكد رئيس الوزراء الإيطالي جوزيبي كونتي أن أي تدخل عسكري أجنبي في ليبيا لن يشكل حلا للصراع الذي نشب مؤخرا هناك، محذرا من أن ذلك قد يتسبب في نزوح جماعي للاجئين عبر البحر المتوسط.

وقال رئيس الوزراء الإيطالي جوزيبي كونتي لصحيفة "إلفاتو كوتيديانو" اليومية في مقابلة نشرت يوم السبت إن "الخيار العسكري لا يمكن أن يكون حلا".

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وأضاف أن ما يتوجب فعله هو عقد محادثات بمشاركة كل الأطراف في محاولة لوقف القتال الذي دفع 4500 شخص على الأقل من سكان طرابلس للنزوح عن ديارهم.

وقال كونتي إن أي تدخل عسكري محتمل قد يدفع الكثير من الليبيين للفرار عبر البحر المتوسط نحو جنوب أوروبا. وتعتبر ليبيا حاليا نقطة انطلاق للمهاجرين من الدول الإفريقية في جنوب الصحراء الكبرى.

وقال كونتي: "ثمة خطر حقيقي من تفاقم الأزمة الإنسانية".

المصدر: رويترز

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