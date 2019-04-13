رويترز نقلا عن شهود عيان: سماع إطلاق نار خارج وزارة الدفاع السودانية

نقلت وكالة "رويترز"، عن شهود عيان، سماعهم صوت إطلاق الرصاص بالقرب من مبنى وزارة الدفاع في العاصمة السودانية الخرطوم.

وأشارت الوكالة، إلى أن عناصر من قوات الدعم السريع، أطلقوا النار إبتهاجا بترقية قائدهم محمد حمدان دقلو والملقب بـ"حميدتي"، وتعيينه نائبا لرئيس المجلس الغنتقالي في البلاد، عقب عزل الرئيس السوداني عمر البشير.

وأدى دقلو وأعضاء المجلس العسكري الانتقالي الثمانية القسم أمام رئيس المجلس.

من جهته، تعهد الفريق أول ركن عبد الفتاح البرهان الرئيس الجديد للمجلس العسكري الانتقالي في السودان، بتشكيل حكومة عن طريق التشاور مع القوى السياسية، وكذلك بأن لا تستمر الفترة الانتقالية أكثر من عامين كحد أقصى.

وقال البرهان في أول كلمة متلفزة له، إنه "ألغى حظر التجول الليلي الذي فرضه سلفه وأمر بالإفراج عن كل من سجن بموجب قوانين الطوارئ التي فرضها الرئيس المعزول عمر البشير".

بدوره، أعلن تحالف للجماعات التي تقود الاحتجاجات، قبوله دعوة من القوات المسلحة لعقد اجتماع لمناقشة تشكيل حكومة مدنية جديدة.

المصدر: رويترز