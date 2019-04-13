اعتذر الجنرال الآتي من عائلة متواضعة عن المشاركة في المجلس العسكري الانتقالي، ووضع لذلك 6 شروط تستجيب لمطالب الشعب السوداني، بينها تشكيل محاكم خاصة لمكافحة الفساد.

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وقال حميدتي، في بيان نشره على الصفحة الرسمية لقوات الدعم السريع عقب إعلان عبد الفتاح البرهان رئيسا للمجلس العسكري: "قررت عدم المشاركة في المجلس العسكري إلى حين الاستجابة لمتطلبات الشعب والبدء فيها".

وأضاف: "تطورات الأحداث تستوجب معالجة الأزمة بحلول ترضي الشعب السوداني وتعيد الأمور في الدولة إلى مسارها الصحيح"، مشددا على "ضرورة فتح باب الحوار مع مختلف شرائح المجتمع، والإسراع في تنظيم لقاءات مع قيادات ورؤساء الأحزاب السياسية وتجمع المهنيين وقادة الشباب وقيادات تنظيمات المجتمع المدني، مع وضع برنامج واضح لفترة انتقالية لا تزيد عن ثلاثة إلى ستة شهور، يتم خلالها تنقيح الدستور من خلال لجنة صياغة تشارك فيها كافة قوى السودان".

كما دعا حميدتي إلى تشكيل مجلس انتقالي يكون التمثيل فيه عسكريا، ومجلس وزراء وحكومة مدنية، يتم الاتفاق عليه بواسطة الأحزاب وتجمّع المهنيين ومنظمات المجتمع المدني وقادة الشباب والمرأة، وفق الحراك، على أن تكون مهمة المجلس التركيز على إنقاذ الوضع الاقتصادي وتوفير الاحتياجات الأساسية للمواطنين، والإشراف على لجنة صياغة تنقيح الدستور من دون التدخل في مهامه.

وطالب قائد الدعم السريع كذلك، بإنشاء محاكم ونيابات عامة لمكافحة الفساد بكافة صوره وأشكاله، وتنظيم انتخابات حرة ونزيهة، وفق رقابة محلية ودولية ووفق قانون انتخابات يتفق عليه بين أصحاب المصلحة.

وتعهّد بأن تظل قوات الدعم السريع "جنودا أوفياء يؤدون مع بقية القوات المسلحة الباسلة واجب الدفاع عن البلاد وعن الشعب العزيز"، على حد ما جاء في بيانه.

فمن هو الجنرال حميدتي الذي عرف بأن لديه القدرة على تحدي قادة المؤسسة العسكرية، كونه وصل إلى منصبه بطريقة مختلفة، إلى جانب قدرته على إدارة مشكلات القبائل.

محمد حمدان دقلو، جنرال شهير بحميدتي، يبلغ من العمر 43 عاما، وهو من قبيلة الرزيقات العربية البدوية ومن أكبر القبائل المنتشرة في السودان، وخاصة في إقليمي دارفور وكردفان.

توقف عن الدراسة وعمره 15 عاما سنة 1991، وبدأ شبابه بممارسة تجارة الإبل والقماش وحماية القوافل حتى أصبح معروفا بقيادة مجموعة صغيرة لتأمين القوافل وردع قطاع الطرق واللصوص، ولم يلتحق قط بالمؤسسة العسكرية.

تجارته جعلته يتنقل بين معقله في دارفور وتشاد وليبيا ومصر، بائعا للإبل وحاميا للقوافل إلى أن كوّن ثروة كبيرة وشكل ميليشيات مسلحة لفتت انتباه صناع القرار في السودان، وخاصة مع سعي الحكومة إلى ضم القبائل لتحالفها مع "الجنجويد" لمواجهة التمرد في دارفور.

في البداية شكلت الحكومة في الخرطوم قوات شعبية من القبائل الموالية وكان حميدتي قائدها، وما لبثت هذه القوات أن تطورت في السنوات الأخيرة بعد هيكلتها وتحويلها إلى قوات قومية، حتى انضم لها أبناء مختلف القبائل السودانية تحت مسمى "قوات الدعم السريع"، التي صارت تضم أكثر من 30 ألف عنصر، وجرى تسليحها بشكل جيد على نحو ينافس قوات الجيش البرية.

وكان للبشير دور في تعزيز نفوذ هذه القوات خلال الفترة الأخيرة، لكن المفاجأة هي أن هذه القوات كانت في مقدمة المنقلبين على البشير، ويرى معلقون سودانيون أن حميدتي كان له دور هام في كواليس الإطاحة بالبشير، وأنه رفض رفضا قاطعا استخدام البشير للأدوات والقوات الأمنية في قمع المحتجين.

المصدر: RT