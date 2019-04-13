أكدت السفارة الكويتية لدى الخرطوم التزامها بواجباتها تجاه الكويتيين، نافية صحة أنباء تحدثت عن تقصيرها في مساعدة مواطنين كويتيين في العودة من السودان إلى بلادهم.

وتداول نشطاء في بعض وسائل التواصل الاجتماعي تسجيلا صوتيا لمواطن كويتي أكد فيه عدم قيام السفارة بواجباتها في مساعدته ومجموعة من المواطنين المتواجدين معه في السودان للعودة إلى البلاد إثر الأوضاع السائدة هناك.

وقالت السفارة إنها "تلقت اتصالا من المواطنين المشار إليهم طالبين فيه المساعدة وأبدت استعدادها لذلك وأبلغتهم بأنها بانتظار مراجعتهم لها لتقديم المساعدة المطلوبة".

وأشارت إلى أنها "فوجئت بعد ذلك بتلقيها اتصالا من أحد مسؤولي سفارة المملكة العربية السعودية يبلغها فيه بتواجد مواطنين كويتيين لديه حيث أبلغته السفارة أنها بانتظارهم لمراجعتها".

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وبينت السفارة أنها تواصلت على إثر ذلك مع المواطنين للاستفسار منهم عن عدم توجههم إليها، حيث أبلغوها أنهم سيراجعونها في وقت لاحق وتفاجأت السفارة بإصدار التسجيل الصوتي الذي يشير إلى تقصيرها وسفرهم إلى المملكة.

المصدر: كونا