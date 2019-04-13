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بيان مفبرك منسوب لرئيس المجلس الانتقالي السوداني

أخبار العالم العربي

بيان مفبرك منسوب لرئيس المجلس الانتقالي السوداني
AFP
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نفت إدارة الإعلام العسكري السودانية صحة بيان منسوب لرئيس المجلس الانتقالي عبد الفتاح البرهان، تحدث عن "مصادرة أملاك شخصيات في نظام الرئيس السابق عمر البشير".

ونقلت بعض وسائل الإعلام بيانا صحفيا قالت إنه صدر عن البرهان، وجاء فيه: "أصدرت أنا الفريق أول ركن عبد الفتاح البرهان عبد الرحمن أحكاما عسكرية بمصادرة أملاك وأموال أفراد النظام السابق ومحاسبة جميع من كان مشاركا معهم في تبديد المال العام ووضع هذا القرار موضع التنفيذ من تاريخ صدوره".

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المصدر: RT

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