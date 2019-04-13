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الأمن العراقي يحبط خططا داعشية لوكر إرهابي كبير في ديالي

أخبار العالم العربي

الأمن العراقي يحبط خططا داعشية لوكر إرهابي كبير في ديالي
Reuters Alkis Konstantinidis
قوات الأمن العراقي - أرشيف
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أعلن جهاز مكافحة الإرهاب في العراق عن إفشاله خططا لتنظيم "داعش" الإرهابي لتأسيس قاعدة في جبال حمرين التابعة لمحافظة ديالي شرقي البلاد.

وأوضح المتحدث باسم الجهاز صباح نعمان، أن "العملية التي نفذها جهاز مكافحة الإرهاب خلال الأيام الماضية، قتل فيها ما بين 12 و15 إرهابيا في جبال حمرين، وتم العثور خلالها على وثائق يتم تحليلها في جهاز مكافحة الإرهاب".

وأضاف: الجهاز نفذ عمليات سابقة قريبة على الحدود العراقية الأردنية السورية، وعقدنا العزم بتوجيه من القائد العام للقوات المسلحة على تطهير المنطقة وملاحقة كل الإرهابيين لإنهاء الإرهاب هذا العام.

المصدر: RT

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